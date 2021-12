Za rok touto dobou by také mělo být vše hotovo. „Na všechny akce máme dotace, měly by být dokončeny v roce 2022,“ potvrdil starosta Vladislav Hynk a dodal, že návrh rozpočtu s výdaji a ve výši 186,5 milionu schválili všichni přítomní zastupitelé. Navrhované příjmy jsou 119 milionů, do rozpočtu tak budou zapojeny i přebytky z minulých let.