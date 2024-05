U Jihlavy vznikne nová cyklostezka. Povede od Pávova do Stříteže

V Jihlavě začali dělníci budovat novou cyklostezku, která propojí Pávov a Střítež. Trasa má cyklistům usnadnit cestu za prací do průmyslových zón i zvýšit bezpečnost. Cyklostezka bude dlouhá přes kilometr a vyjde na zhruba padesát milionů korun. Cesta mezi Pávovem a Stříteží by měla být do června příštího roku.

U Jihlavy vznikne nová cyklostezka. Povede od Pávova do Stříteže; Zdroj: Se souhlasem města | Foto: Deník/Jiří Kašpárek