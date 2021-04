Jak se žije v Malém Beranově?

Mně se žije v Malém Beranově velice dobře, je to příjemná obec. Jsme blízko města Jihlavy, máme tu veškerou dopravní obslužnost. Z hlediska polohy je bydlení tady ideální. Dojezd pro lidi do práce ve městě je rozumný, z tohoto hlediska si nemůžeme stěžovat. Co nás trochu trápí je, že nemáme v obci žádný obchod. Starší lidé by asi přivítali prodejnu potravin, na druhou stranu je těžké konkurovat řetězcům v Jihlavě, které jsou vzdálené čtyři kilometry. Nicméně už tu byli zájemci ze strany podnikatelů z vietnamské komunity, kteří provozují obchod ve Velkém Beranově a hledali nemovitost. Jestli oni budou schopni konkurovat velkým řetězcům, bude to pro nás jedině přínosem.

Ležíte na oblíbené cyklostezce Jihlava – Třebíč - Raabs, je to výhoda nebo komplikace?

Když to řeknu osobně, pro mě a moji rodinu je to výhoda. Když chci s dětmi vyrazit na kole, sjedu k řece a můžu jet po cyklostezce. Na druhou stranu pro spoustu místních, kteří bydlí u cyklostezky to je nemalá přítěž, protože nemohou ani vyjít před barák, ten provoz v sezóně je tu šílený. Ta cyklostezka má rub i líc, pro lidi v blízkosti je provoz v létě náročný. Spousta cyklistů je bezohledná, jezdí rychle. Lidé říkali, že i mají strach nechat děti vyběhnout ven, je to horší než auto. Řidič auta si dává pozor, kdežto cyklisté prostě jedou. Ale z hlediska umístění je to příjemné, člověk vyrazí na kolo a může jet až do Třebíče, kdyby chtěl, nebo do Jihlavy.

V těsné blízkosti Malého Beranova se předloni a loni stavěla největší dopravní stavba v historii Kraje Vysočina, obchvat Velkého Beranova. Pocítili jste to nějak i tady?

My jsme z toho měli velké obavy, předpokládali jsme, že lidé nebudou respektovat značení a budou semafory objíždět přes Malý Beranov. Snad prý v původních návrzích měly vést objízdné trasy přes Malý Beranov, naštěstí k tomu nedošlo. Musím poděkovat řidičům, že během výstavby až na nějaké menší excesy zakázaný průjezd dodržovali a pro nás to nebylo tak drastické. Řidiči asi uznali, že je lepší pár minut počkat v koloně, než riskovat pokutu za zakázaný průjezd obcí.

Na co jste za dva a půl roku, co jste starostou, hrdý?

Zrekonstruovali jsme kulturní dům, kde zůstalo jen obvodové zdivo. Je to starý dům, který byl postupně slepovaný a rozšiřovaný, tam se najde spousta nejasných věcí, které jsme dopředu nemohli znát, celá oprava ve finále vyšla na dvanáct a půl milionu. Z toho více jak polovinu pokryla dotace. Nyní už je zkolaudovaný, ale otevřít ho zatím kvůli epidemii nemůžeme.

Co se ještě podařilo?

Získali jsme dotaci na obnovu povrchu komunikace od kostela nahoru na konec obce, loni na podzim jsme položili asfalt. Chtěli jsme vybudovat i chodníky podél, ale to se protahuje kvůli stavebnímu řízení, alespoň jsme položili obrubníky. Máme tam v tuto chvíli obruby a metr nebo metr a půl rozkopané zeminy. Lidi tam ale chodit nemohou.

Co kromě dokončení chodníku vás letos čeká?

Nyní chceme opravit cestu pod kostelem, loni jsme tam postavili vodovod a silnice je v dezolátním stavu. Rozpočet je přes čtyři miliony korun a v případě, že by nebyla dotace, museli bychom zvážit, v jakém rozsahu by se oprava udělala.

Jak se vás dotýká současná situace?

Tak jako všude i v naší obci epidemie omezuje společenský život. V loňském roce jsme plánovali na červen ve velkém Maloberanovské slavnosti, což je spojení dětského dne a poutní slavnosti s akcemi pro děti i dospělé, dokonce nám přislíbili dotaci z Kraje Vysočina. Pak přišla omezení a slavnosti jsme nejprve přesunuli na září, byly vyvěšené letáky, všechno bylo na spadnutí, ale přišla druhá vlna pandemie, tak jsme to přeložili na letošní rok a nikdo neví, jestli něco bude.

Jak zde funguje spolkový život?

Spolky v Malém Beranově nejsou žádné, ani dobrovolní hasiči. Když musel místní včelař kvůli včelímu moru zlikvidovat čtyřicet úlů, pomohli nám hasiči z Velkého Beranova.