Dálniční most u Řehořova šel v noci k zemi. Podívejte se

Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o příjemné sousedské setkání místních. „Už padá, už padá,“ vískají přibíhající děti, jejich rodiče s úsměvem zdraví své známé a panuje dobrá nálada. „Lidé se rádi potkali, ale až přijde fáze bourání, dojde na slzy. Pro některé to bude rána, celý život tu měli most a teď to najednou končí,“ komentuje akci předseda osadního výboru v Řehořově Jan Rathouský.

Dálniční most u Řehořova šel k zemi v noci ze soboty na neděli. | Video: Deník/Martin Singr