Ačkoliv Ryška řekl, že ho nárůst nákladů trápí, nedovedl si dle svých slov představit, že by nyní zastupitelé rozhodli o zastavení výstavby. Opozičního zastupitele Jaromíra Kalinu zajímalo, jestli je možné dostat více peněz z evropských fondů. „Dotace je třiatřicet milionů a navyšovat se nedá,“ odpověděl Ryška.

Opoziční zastupitel a vedoucí finančního výboru Jiří Pokorný pak vyjádřil znepokojení nad plánováním stavby. „Ve finále se to bude muset dodělat. Ale pokud dáme do podmínek pro zhotovitele, že si udělá průzkum a pak zjistíme, že navýšení prací je o třiatřicet procent, tak to si myslím, že jde mimo to, co bychom měli při plánování předvídat,“ řekl Pokorný. „Obávám se toho, že v budoucnu rozjedeme akci, kde si naplánujeme dvacet milionů, potom uděláme dodatečné průzkumy a zaplatíme sto,“ dodal.

Alena Kottová z odboru rozvoje města vysvětlila, že průzkumy musely být omezené, aby nemusely být velké zásahy do vodního toku. „Projektant byl limitovaný tím, že se pohybujeme v korytu řeky,“ podotkla s tím, že záporné pažení bylo v mnoha ohledech nejlepší řešení.

Jedná se o velice problematický úsek cyklostezky – už před čtyřmi lety jihlavská radnice uváděla, že stavbě nestojí nic v cestě. Realita ale byla jiná. Někteří zahrádkáři v lokalitě nechtěli, aby jim za ploty jezdili cyklisté. Tvrdili, že jsou často hluční, někteří se chovají neohleduplně k přírodě i lidem a existují také obavy, že se řeka po vybudování cyklostezky vylije z břehů. Olej do ohně pak jen přililo, když magistrát začal loni na jaře v místě plánované trasy kácet stromy. Zástupci radnice pak stavební řízení pozastavili. Nyní jsou prý vztahy radnice s místními urovnané.