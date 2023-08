V deštivém pondělním ránu ne všichni řidiči staronový zákaz respektují. Je ale těžké říct, kdo vlastně náměstím smí projekt a kdo ne. Některá auta totiž mohou mít výjimku. Platí to pro MHD, policejní auta, penzion Willa a ty, kterým to povolí magistrát. Plus v dopoledních hodinách i pro zásobování. Je to dost možností, ale že by některou z nich splňovali všichni, kteří mířili od Znojemské ulici ke Křížové, to je nepravděpodobné.