Hospody na vysočinských vesnicích jsou opět v ohrožení. Zájem o provoz hospod hlavně na venkově klesl v době pandemie, pak hostinské ničila vysoká inflace a drahé energie. Teď je dorazí cena piva. Balíček vládních opatření posunul točené pivo, které bylo původně v nejnižší daňové sazby deset procent na celých jedenadvacet.

Ikonická hospoda v Sobíňově se možná díky nové pivní dani už nikdy neotevře. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Sobíňov na Havlíčkobrodsku již delší dobu hledá nájemce do nově opravené historicky oblíbené a turisty vyhledávané hospody U Štefana. Nemá moc štěstí. Točené pivo v nejvyšší daňové sazbě může být podle místostarosty Rudolfa Adamce poslední rána. „Už teď máme problém najít někoho, kdo by u nás hospodu provozoval. A to nabízíme nulové nájemné a další výhody. Přesto se ozval jen jeden zájemce. Teď když výrazně zdraží točené pivo, máme reálné obavy, že potenciální hostinský ztratí zájem,“ povzdechl si místostarosta.

Obec Sobíňov hospodu koupila od původního vlastníka. Zastupitelé nápad posvětili a tak hostinec skončil v rukou obce. „Stálo to milion osm set tisíc. S bývalým majitelem jsme se dohodli na splátkách,“ upřesnil místostarosta. Prostory tak mohou v Sobíňově dokonce pronajímat. Ovšem jen jako hospodu.

Teď se obecní úřad v Sobíňově bojí, že hospoda zůstane prázdná. Podle místostarosty Adamce dopadají politická pražská rozhodnutí na venkov většinou drtivou silou. „Bez hospody bude vesnice mrtvá. Ale k ničemu pozitivnímu nedojdeme. Stejně jako to bylo za covid. Objeví se u nás různé soukromé garáže, kde se bude popíjet načerno. Vláda nás do té šedé ekonomiky prostě dotlačí,“ zdůraznil Adamec.

Obavy ze zdražení piva nemají jen obce, které se snaží hospodu pronajmout, ale i hostinští v hospodách takříkajíc zavedených. Jan Sláma provozuje hospodu ve Veselém Žďáře na Havlíčkobrodsku. „Jestli tohle zdražení piva vyžene poslední hosty z mojí hospody, tak už tam budu sedět sám,“ povzdechl si hostinský. Jak dodal, už teď je provoz hospody na vsi řehole. „To je jeden klacek pod nohy za druhým. Já to dělám hlavně proto, aby se sousedé u nás ve vsi měli kde sejít aspoň občas a popovídat si. Jinak bych se na to už dávno vykašlal,“ dodal.

Klasik Jaroslav Hašek kdysi napsal, že když se zdraží pivo, padne vláda. „Fialová vláda asi nepadne, i když bych jí to přál z celého srdce. Takže každý, kdo si dá točené pivko po obědě nebo zajde večer na pár piv s kamarády, měl by mít na paměti, že sponzoruje právě tuhle vládu. A to nemluvíme o spotřební dani, která se třeba z vína neplatí, ale národní nápoj šikaně neušel,“ komentoval zdražení piva Josef Kubát, pivař z Havlíčkova Brodu. Jak dodal, na internetu se dá už najít recept, jak si vařit pivo doma. „Asi to vyzkouším a rozjedu ilegální hospodu,“ zavtipkoval muž a poznamenal: „ Pokud jsme se v minulosti podivovali nad tím, jak je možné, že v Německu stojí pivo přes tři eura, tak dnes si to zažijeme na vlastní kůži. Ale s mnohem nižšími platy.“

Nutno přitom říct, že toto zdražení Češi hodně pocítí. Piva totiž v průměru vypijí podle statistik téměř dvě stě litrů na osobu a rok.