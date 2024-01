Nový je koeficient 4,5, tedy skoro dvakrát více. „Štve mě to. Daň z nemovitostí je podle mě jen výpalné. Člověk si něco vybuduje nebo pořídí a pak z toho odvádí daň. Všechno se neskutečně zdražilo a tohle je jen další tahání peněz z kapes,“ zlobil se Marek Řezáč, který s rodinou bydlí v Popicích.

Řidič dodávky smetl v Jihlavě ženu s kočárkem. Nehodu zavinil zdravotní problém

Argumenty náměstka primátora Jiřího Pokorného, že péče o okrajové části je pro městskou kasu nákladná, se Řezáčovi nelíbila.

„Děti musí dojíždět do škol, máme tu sice městskou hromadnou dopravu, ale když mají kroužky, musí se převážet, a to už člověk musí jet autem. Obchod tu taky nemáme, kulturní vybavenost tady není,“ kritizoval Řezáč. Nyní doufá, že po zvýšení daně se v Popicích dočkají rychleji vybudované kanalizace.

Jihlavanům se zvýší daň z nemovitosti, město získá desítky milionů

Radnice ale vidí celou věc opačně. „Lidé v okrajových částech města platí stejnou daň jako lidé v centru, ale služby města v okrajových částech Jihlavy jsou i víc než dvakrát dražší,“ reagoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Přesto se tam podle něj služby i dopravní obslužnost průběžně zlepšují.

Co se mění? - základní koeficient se sjednotil na 4,5 – v širším centru už takový byl, v místních částech Henčov, Heroltice, Kosov, Popice, Sasov a Vysoká byl 2,5, v Antonínově Dole, Červeném Kříži, Pávově, Zborné, Hruškových Dvorech, Pístově a v Hosově byl 3,5 - místní koeficient se zvýšil z 1 na 1,5 - „podnikatelský“ koeficient se jako jediný nezměnil, zůstal 1,5 - další zdražení základní sazby o 80 procent je v návaznosti na vládní konsolidační balíček

Koeficient se zvyšuje také v místních částech Antonínův Důl, Červený Kříž, Pávov, Zborná, Hruškové Dvory, Pístov a Hosov. Tam všude dosud činil 3,5. V širším centru byl a zůstává 4,5.

„Vzhledem k tomu, že naprostá většina obytných staveb a jednotek se nachází v centrální části města, bude dopad tohoto opatření, co se týče rozsahu, malý,“ předeslal náměstek primátora Pokorný v návrhu ke změnám dani z nemovitých věcí.

Podle něj je důležité přistupovat k příjmům města zodpovědně. „Jsme stále pod třetinou maximální možné částky, kterou zákonodárce předvídá,“ zdůraznil.

Ze vzpomínky na zoologa Tomana zůstala na zdi v Jihlavě jen gorila

Tím však změny nekončí, zdražení sazby daně o osmdesát procent přináší vládní konsolidační balíček. A dále se také zvýší místní koeficient daně z nemovitých věcí, a to z úrovně jedna na jedna a půl. Tím se pak ještě jednou násobí daň poplatníka. Jinými slovy lidé v Jihlavě platí minimální částku násobenou číslem čtyři a půl, a to vše ještě dále násobené číslem jedna a půl.

Co to znamená v praxi? Například za byt s plochou padesát metrů čtverečních ještě loni obyvatelé Jihlavy platili daň v řádech stokorun podle části města. Nově to je všude necelých patnáct stovek. U většího bytu o rozloze osmdesát metrů čtverečních dříve majitel platil necelou pětistovku v okrajových částech města a osm set osmdesát v širším centru. Od letoška se cena pro všechny zvedla na více než dva tisíce tři sta korun.

Doupokojový byt o rozloze 50 m2 širší centrum Jihlavy, Helenín, Horní Kosov, Staré Hory do roku 2023: 550 korun/rok Antonínův Důl, Červený Kříž, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov, Zborná: 427 korun/rok Henčov, Heroltice, Kosov, Popice, Sasov, Vysoká: 305 korun/rok Celá Jihlava od roku 2024: 1 441 korun/rok Čtyřpokojový byt o rozloze 80 m2 širší centrum Jihlavy, Helenín, Horní Kosov, Staré Hory do roku 2023: 880 korun/rok Antonínův Důl, Červený Kříž, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov, Zborná: 683 korun/rok Henčov, Heroltice, Kosov, Popice, Sasov, Vysoká: 488 korun/rok celá Jihlava od roku 2024: 2 305 korun/rok Dvoupodlažní rodinný dům 109 m2 se zahradou 600 m2 širší centrum Jihlavy, Helenín, Horní Kosov, Staré Hory do roku 2023: 692 korun/rok Antonínův Důl, Červený Kříž, Hosov, Hruškové Dvory, Pávov, Pístov, Zborná: 542 korun/rok Henčov, Heroltice, Kosov, Popice, Sasov, Vysoká: 392 korun/rok celá Jihlava od roku 2024: 1 834 korun/rok Zdroj: Město Jihlava

Za dvoupodlažní rodinný dům o rozloze například 109 metrů čtverečních se zahradou o šesti stech metrech čtverečních platil dříve majitel daň ve výši pod čtyři stovky až necelých sedm set korun. Nově to je přes osmnáct set. Jihlava loni na dani z nemovitostí získala dvaapadesát milionů korun, po změně to bude o sedmačtyřicet milionů více.

Ke změně dani z nemovitosti došlo v Jihlavě po čtrnácti letech, opozice tento krok i tak kritizuje.

Například Libor Kuchyňa z opozičního hnutí STAN připomněl, že město je na tom nyní ekonomicky dobře a poukázal na zajímavou situaci. „Uvažujeme, že od rodin vybereme o dva, tři, čtyři tisíce víc a následně jim dáme slevy na jízdné v MHD. Úplně mi to nedává smysl,“ konstatoval při schvalování vyšší daně.

Data pacientů v bezpečí: jihlavská nemocnice získala světový certifikát

Deník zjišťoval situaci i v dalších městech okresu. Starosta Telče Vladimír Brtník připomněl, že daň z nemovitostí ovlivní ještě úsporné kroky vlády. „V květnu pocítí občané zvýšení daně z nemovitostí o osmdesát procent. My jsme ale s ničím nehýbali, je to v návaznosti na konsolidační balíček,“ vysvětlil.

V Telči nyní mají koeficient 1,4, jen v místní části Studnice je to 1. Místní koeficient pak je 2, u rekreačních domů 1,5.

Například v Polné pak mají koeficienty 1, jinými slovy je vůbec nevyužívají a daň z nemovitostí je minimální částka stanovená vládou. „V letošním roce budou občané platit více o tolik, o kolik navýšila daň vláda,“ uvedl starosta Jindřich Skočdopole.

Mohlo by vás zajímat: Legální sprejovací plochu v Mostecké ulici už nezdobí umělecké dílo

Zdroj: Deník/Martin Singr