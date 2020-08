Krev nesmí dát například nikdo, kdo se podíval v minulých osmadvaceti dnech za hranice naší země. „Aktuálně nemůžou darovat například lidé jezdící pravidelně za hranice ČR jako obchodní zástupci nebo řidiči kamionu,“ podotkla mluvčí nemocnice Monika Zachrlová.

„Krev lze darovat pouze v plném zdraví. Nesmíte mít opar, příznaky nějakého onemocnění nebo alergie ani úraz,“ doplnil pracovník odběrového střediska dárců krve Jaroslav Zelený. Pokud se u dárce změní zdravotní stav po odběru nebo až zpětně zjistí, že měl kontakt s nakaženým člověkem, měl by kontaktovat nemocnici. „Odebraná krev je v tuto chvíli riziková a my ji buď zlikvidujeme, nebo dáme do karantény, než se situace vyjasní,“ vysvětlil Zelený.

Dárci, kteří nemohou přijít na odběr, by se měli včas odhlásit přes e-mail. Na podzim by ale měla začít fungovat aplikace, přes kterou bude objednání k odběru jednodušší. V krajském městě Vysočiny evidují zhruba tři tisíce devět set aktivních dárců krve.