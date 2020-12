Někteří ze zákazníků chodí kupovat dárky na poslední chvíli pravidelně. „Většinou jsem dárky začal kupovat až třiadvacátého prosince. Několikrát jsem byl na nákupech až na Štědrý den. Takže letos jsem začal vlastně ještě docela brzo,“ přemítal jeden ze zákazníků třebíčského Stopshopu Miroslav Němec.

Pro ostatní šlo o poslední návštěvu obchodů před Vánocemi. „Rozhodli jsme se s manželem zajet na poslední nákup, myslím že po víkendu přijde ten pravý blázinec, protože je Štědrý den až ve čtvrtek. Říkali jsme si, že by tu nemuselo být tolik lidí. Sice je tu hodně aut, ale fronty se moc netvoří,“ řekla zákaznice Marcela Veselá zatímco skládala nákup do auta.

V obchodech je ale rušno, zákazníci se kumulují především u dárkových setů. „Hledám ještě nějakou drobnost pro přítelkyni, ale vlastně vůbec nevím, co by se jí mohlo líbit. Snad se nakonec trefím do jejího vkusu,“ konstatoval Jan Procházka, zatímco vybíral mezi kosmetickými sety. Nejmenší zákazníci oproti tomu obdivují hračky, které supermarkety nabízejí a doufají, že možná právě takové najdou pod stromečkem.

Absolutní vrchol tržeb očekávají prodejci až těsně pře Štědrým dnem. „Teď o víkendu je to vlastně ještě pohoda. Ale v úterý a středu to bude peklo. Lidé zase začnou bláznit, že na tři dny nebudou moci do obchodu a budou se zásobovat jako kdyby měla přijít válka. Občas si říkám, že takové množství co nakupují snad nemohou ani sníst,“ sdělila prodavačka Martina Doležalová.

Lidé, kteří jsou pro dárky až těsně před Štědrým dnem, podle jejích slov berou, co jim pod ruku přijde. „Je fakt, že nemají už moc na výběr, takže kupují co zbylo. Občas se prodá i to, co by si normálně nikdo nekoupil,“ dodala Doležalová.