/FOTO/ Od dubna dojde v Jihlavě ke změně adresy pracoviště Úřadu práce, kde se vyplácejí dávky státní sociální podpory. Místo do Tolstého ulice vedle budované Horácké multifunkční arény nově budou lidé mířit pro přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče do Brtnické ulice na kraji města.

Dávky státní sociální podpory bude Úřad práce od prvního dubna vyplácet na pracovišti v Brtnické ulici (foto). | Video: Deník/Martin Singr

Do 20. března se na stávajícím pracovišti nic nezmění, následně ale bude až do konce měsíce omezený provoz. Od prvního dubna pak musí lidé na novou adresu Brtnická 2531/21 do budovy B. Tam se již dnes vyřizuje agenda nezaměstnanosti.

Změna přinese pro klienty vyšší komfort. „Budou si moci vyřídit všechny své žádosti na jednom místě a nebudou muset přejíždět mezi jednotlivými pracovišti úřadu práce,“ sdělil Pavel Literák z jihlavské pobočky úřadu.

Co se mění? pracoviště vyplácející dávky státní sociální podpory se bude stěhovat

dosavadní adresa byla Tolstého 1914/15

nová bude Brtnická 2531/21, budova B

kontakt případné dotazy je 950 123 081 a podatelna.ji@uradprace.cz

Změnu uvítají i ti, kteří jezdí autem – na nové adrese je možnost zaparkovat přímo před budovou úřadu, kde je podstatně větší parkoviště než u dosavadní budovy. „Další výhodou nového pracoviště je jeho bezbariérovost, snadnější přístup ocení především rodiče s kočárkem,“ dodal Literák.