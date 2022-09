Nová firma opravovaný most převzala poté, co původní vítěz výběrového řízení pracoval příliš pomalu a nekvalitě. Stalo se tak v pondělí 12. září a hned další den měla být obnovena rekonstrukce. „Most by měl být pro pěší průchozí do konce roku. Po zimě pak firma dodělá finální práce,“ uvedl radní pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal.