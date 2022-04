Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) rozhodlo o opravě na základě diagnostického průzkumu. Most přes místní potok za Vílancem je hodnocen pátým stupněm jako špatný, přičemž spodní stavba je na tom o stupeň lépe. „Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby. Použitelnost je omezena korozí záchytného systému a degradací betonu říms,“ popsal Martin Buček z ŘSD.

Další most je ten přes potok Jihlávku a má stavebně technický stav nosné konstrukce i spodní stavby hodnocený pátým stupněm. „Z hlediska stavu mostu jsou nejvýznamnějším poškozením průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby. Právě tyto průsaky do nosné konstrukce i spodní stavby jsou opravou neodstranitelné,“ informoval Buček.

Jelikož jsou oba mosty blízko, opraví je dělníci v rámci jedné stavební akce, která významně ovlivní cesty mezi Jihlavou a Znojmem. Na místě prvního mostu vznikne po úpravě propustek, druhý bude kompletně zdemolovaný a nahrazený přesypanou železobetonovou konstrukcí mostu se zavěšenými křídly.