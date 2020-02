Po náročném pondělí přichází o trochu klidnější úterý. Klempíři pracují na hasičárně a dvou rodinných domech, které řádění Sabine odnesly nejvíce. Hasiči chystají na demolici jednu z budov, kde měla obec skladiště. Dobrovolníci pomáhají s úklidem tašek a dalšího odpadního materiálu. Na zahradě svého domu vedle kapličky na návsi následky bleskové větrné smršti řeší i Jaroslava Váchová.

„Když se vítr v pondělí prohnal vesnicí, byla jsem v Pelhřimově, kde trávím zimu. Do Rohozné jsme dorazili až odpoledne. Ve střeše byla díra, jako kdyby tudy prolétl čert. Některé tašky vítr shodil, některé nadzvedl. Díry jsme zakryli, aby nám nenateklo až do ložnice,“ popisuje pondělní zápřah Váchová. Ukazuje opravenou střechu i střešní okno, které skončilo na dvoře. Na zahradě už je uklizeno, jen tu a tam je vidět nějaký kousek tašky nebo igelitu.

„Zničených bylo minimálně šedesát tašek. Ze střechy sousední kapličky jich spadlo jen několik, jinak je kaplička netknutá. Tady se ten vír musel nějak zastavit a otočit. S mým domem to dopadlo naštěstí celkem dobře,“ dodává Váchová.

Už druhý den jsou v pohotovosti rohozenští dobrovolní hasiči, kterým přijeli na pomoc například kolegové z Dolní Cerekve azaměstnanci technických služeb z Třeště. Připravují na demolici bývalé skladovací prostory. „Musíme odstranit eternit, který je nebezpečným odpadem, a vyklidit vnitřek. K zemi půjde i část stodoly v areálu na začátku Rohozné,“ vysvětluje krátce po poledni hasič Michal Ligač.

Mezi jasné priority v tuto chvíli patří střecha na rodinném domě, který zůstal bez krovu, a na hasičárně. Tam řemeslníci naplno jedou už od rána. „Klempíři a pokrývači se nabídli, že přijedou. Ozvali se i lidé z technických služeb v Třešti. Pomáhají také místní obyvatelé, celá vesnice se semkla. Rodina z toho nejvíce zasaženého domu naštěstí náhradní ubytování nepotřebovala, i přes noc zůstala doma,“ popisuje vlnu solidarity starostka Rohozné Štěpánka Šteflová.

Podle ní budou Rohozenští po dvou náročných dnech z nejhoršího venku. Po dalších opravách a úklidu je čeká řešení škod s pojišťovnami. „My jako obec si pozveme odhadce, ať vše obhlédne a vyčíslí škody. Zatím přesně nevíme, co půjde do pojistné události, a co ne,“ uzavírá Šteflová.