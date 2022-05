Božena Kremláčková připomněla, že město bývalý výrobní objekt koupilo už v roce 2016. Nechápe, proč se tedy s investicí čekalo do dnešních dní, kdy se město dostává do největšího finančního presu. Jihlava se totiž chystá na stavbu Horácké multifunkční arény, bude potřeba vybudovat Centrální dopravní terminál a stále aktuální jsou i plány na revitalizaci Masarykova náměstí.

Obchvat Jihlavy v nedohlednu: firmy odstoupily, Kraj Vysočina zrušil soutěž

Náměstek primátorky Petr Ryška pak nedávno dodal, že budou potřeba velké peníze i na vodohospodářskou infrastrukturu. Konkrétně jde vedle oprav a obnovu existující infrastruktury o vodojem Bukovno a napojení na Želivku.

Chloupek také zkritizoval, že Modeta čtyři roky trochu spala. Dát na ní teď deset milionů nazval tančením na Titaniku. Primátorka Karolína Koubová na to reagovala, že se vedení města v řešení posunulo, ohledně využití však není politická shoda. „Už zastupitelé, kteří budovu kupovali, měli každý jinou představu, co tam má být,“ prohlásila s tím, že současný návrh zahrnuje všechny náměty.

Nutné začít letos

Nesouhlasné stanovisko přišlo i z řad koalice. „Za deset milionů by se udělala projektová dokumentace na celou zahradu. Chápal bych dva miliony, ne deset,“ řekl občanský demokrat a architekt Jaroslav Huňáček. Alena Kottová z odboru rozvoje města mu odpověděla, že jde o dvě projektové dokumentace, které vyřeší pravou část u vstupu do Modety a levou část. Byly by to následně projekty nad sto padesát a nad čtyřicet milionů korun.

Primátorka Karolína Koubová pak vysvětlila, že je potřeba řešit Modetu nyní kvůli dotacím. „Máme předjednány dvě, možná tři finanční možnosti s dotací, je ale třeba začít projektovat už letos. Příští rok by mělo být stavební povolení a v roce 2025 hotovo,“ nastínila svojí představu s tím, že nové využití bude kulturní a kreativní centrum.

Dražší koupání i bruslení. V Jihlavě bojují s dopady zdražování

Deset milionů pro Modetu pak obhajoval náměstek primátorky pro územní plánování Vít Zeman. Podle něj se jedná o to, jestli se podaří budovu zachránit, nebo spadne. „Ten barák potřebuje hrubou opravu za sto padesát milionů, aby nespadl,“ varoval s tím, že tyto peníze musí město získat formou dotací. „Musíme na to být připravení,“ dodal.

Zastupitelé po téměř hodinové diskusi deset milionů na projektovou dokumentaci nové Modety schválili.