V Telči se přitom krasobruslení daří, v klubu je dvaatřicet dětí. To je výsledek projektu Děti do bruslí. „Jeho cílem je oslovit co nejvíce dětí, dostat je na led, naučit je základní bruslení a potom, později, podchytit talenty na krasobruslení a na hokej,“ vysvětlil trenér Petr Procházka.