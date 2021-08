U školy budou čtyři dráhy atletického oválu, jeden okruh bude mít sto padesát metrů. Nebude chybět ani sektor pro skok do dálky, hřiště na fotbal, na tenis a na volejbal. „Po dohodě bude smět hřiště využívat i veřejnost,“ nastínil starosta Milan Pulicar.

Obec letos na třetí pokus získala dotace, díky pěti milionům zaplatí z vlastní kasy jen něco přes polovinu nákladů. Aktuálně už se chystá výběrové řízení. „Chtěli bychom do konce roku vysoutěžit firmu a rádi bychom, aby ještě letos začaly přípravné práce,“ řekl starosta s tím, že by hřiště mělo vzniknout do konce roku 2022.

Sportující veřejnost má ve Velkém Beranově nově k dispozici také workoutové hřiště, o které je značný zájem. Původní travnatý povrch lidé vyšlapali a obec tak investovala dvě stě tisíc do trávy poslední generace. „Plastový povrch ani tartan se nám nelíbil. Děti i rodiče si tam při hraní mohou lehnout na zem a nebudou špinaví,“ vysvětlil Milan Pulicar.