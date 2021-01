Právě vztah dětí a učitelů je v současné době distančního vyučování zásadní otázkou. Když učitel s dětmi mluví, žáci se prý přizpůsobí a tím se dá vyřešit řada problémů. Že by přátelský vztah školáci zneužívali se nestává. „Kam děti pustíte, tam půjdou. Stane se, že zkouší, ale když na vztahu pracujete delší dobu, tak ví, co si mohou dovolit,“ vysvětluje Palán v ředitelně.

A stejně tak jako děti, i on sám posouvá vzájemný vztah. „Můžete si dovolit nějakou poznámku a víte, že oni jí vezmou,“ usměje se. Přiznává, že někdo občas hranici překročí a narazí, tykat mu ale ještě nikdo nezačal. „To se stává až když školu opustí, pak už je ten vztah jiný,“ upřesňuje oblíbený učitel, který i v lednu chodí ve škole bos.

Samozřejmě je potřeba jinak přistupovat k žákům první a deváté třídy. „Když jsem začínal učit, měl jsem výhradně druhý stupeň a pak jsem si musel zvyknout, že jednání s dětmi na prvním stupni je jiné. Oni chtějí jednodušší pokyny, kterým rozumí,“ popisuje a to může být rada nejen pro učitele, ale i pro rodiče. S malými dětmi je prostě potřeba komunikovat stručně. I když bylo Palánovi zpočátku proti srsti jim vlastně poroučet, zjistil, že to funguje. A děti to neberou ve zlém.

Zdroj: Deník

S blížícím se pololetím pak opět vyvstává otázka, jestli budou učitelé ve Větrném Jeníkově známkovat. Jiří Palán je totiž dlouhodobě přesvědčen, že známky nejsou důležité. „Asi dojde k tomu, že se známek postupně zbavíme. Je to ale věc, na kterou musí být učitel připraven,“ uvědomuje si a zároveň zmínil, jaké patálie měli nedávno ve Větrném Jeníkově s žákovskými knížkami. „Měli jsme elektronickou, vrátili jsme se k papírové, to se nám nevyplatilo a pokyn, že můžeme hodnotit i slovně, přišel pro nás dost pozdě.“

Distanční výuka pak nyní už funguje bezproblémově. „Ze začátku byl trochu problém, jak vše zorganizovat. Ale teď už nás nepřekvapí, že se něco mění, zvykli jsme si,“ říká s rouškou přes ústa i nos. Zatímco na jaře on ani kolegové pořádně nevěděli, co mají dělat, teď už mají sjednocený systém. „Distanční vyučování je na rozdíl od jara nyní povinné a to pro nás i pro děti,“ připomněl.

Nestydí se přiznat, že současná neutěšená situace mnohých školáků je i vinou učitelů. „Je to i naše chyba, že děti ze školy nejsou schopné si sami něco nastudovat bez podpory učitele, na to jsme je dlouhodobě nechystali,“ říká. Žáci prostě doma často potřebují podporu rodičů. Ti ale ne vždy mají čas.

Zároveň se v koronavirové době stal Jiří Palán ředitelem školy. Začátek v nové funkci, zdá se, nemohl mít náročnější. „Nemám srovnání, jak by to vypadalo bez koronaviru,“ usoudí. „Neměl jsem štěstí na tu dobu, ale mám štěstí na podporu spolupracovníků. Všichni si uvědomují, že situace je těžká, chyby nastávají, ale tolerují se a vždycky se všichni snažíme z toho vybrustlit tak, aby škola fungovala,“ děkuje závěrem kolegům.