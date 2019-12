Oprava objektu, která vyšla na sedm milionů čtyři sta tisíc korun, tak již nese své ovoce. Děti se v nových prostorách učí předměty zaměřené na pracovní výuku a přírodu, prostory využívají všichni žáci i školní družina. V současné době ještě vylepšují akustiku, v místnosti jsou totiž vysoké stropy.

Škola, která stojí již třicet pět let, si přitom také žádá pozornost. Podle starostky se každý rok investuje do oprav a vylepšování. „Požádali jsme o dotaci na rekonstrukci tělocvičny, do té bychom se rádi pustili co nejdříve,“ podotkla.

Kapacita, se kterou bojuje mnoho jiných škol nejen na Jihlavsku, je přitom dostatečná, do školy může chodit přes pět set dětí.