Popularizovat cestu do školy „po svých“ ne jako každodenní stres a boj o minuty, ale jako radost ze společných zážitků a zdravou dávku přirozeného pohybu. Takový cíl má soutěž, v jejímž rámci si děti a často i učitelé zapisují, jak se ten den dostali do školy. Letos nejvíce chodili páťáci ze Základní školy Havlíčkova v krajském městě Vysočiny.

Pěšky do školy 2021:



* 1. místo: 5. B je ze ZŠ Havlíčkova z Jihlavy

* 2. místo: 3. A ze ZŠ Komenského z Ostravy

* 3. místo: 8. třída ze ZŠ Oldřišov

* 4. místo: se stejným počtem bodů 6. B a 7. B ze ZŠ Ostrava-Michálkovice

Nešlo přitom o nachozené kilometry, ale o to, kolik dětí vydrží po celý týden výzvy využívat k cestě do školy vlastní energii – ať už se jedná o chůzi nebo jízdu na kole či koloběžce. Jihlavská radnice se snaží delší dobu děti motivovat k cestě do školy jinak než osobními auty.

Podle radního pro dopravu Jaroslava Vymazala získávají děti při cestě pěšky do školy orientaci v prostoru i v čase, umí si pak lépe rozvrhnout čas. Dělají něco pro své zdraví, utužují vztahy s kamarády. V neposlední řadě se díky tomu sníží počet aut nejen v ulicích města, ale také u škol. To je třeba u ZŠ Seifertova nebo na Březinkách velký problém.

Již předloni uvedl tehdejší náměstek primátorky pro dopravu Petr Laštovička, že u škol ráno často vznikají nebezpečné situace. „Máme videa, kde rodiče ohrožují vlastní děti. Oni jak se navzájem vyhýbají, tak málem přejedou vlastní dítě, které vysadí,“ šokoval.