Starostka Eva Jelenová však nevidí situaci nijak tragicky. „Vítání dětí bude v podzimním termínu. Před pěti, šesti lety jsme vítání dělali jen jednou ročně na několik skupin,“ řekla. Kuriózní bylo, že zatímco většina snoubenců svatby ruší, v Kamenici svatby v rouškách byly.

Stejně tak bylo odloženo setkání ročníku 1960. Sejdou se příští rok spolu se svými o rok mladšími vrstevníky. „Když to bude padesát, šedesát lidí, tak to nebude vadit, naopak to bude lepší,“ řekla Jelenová.