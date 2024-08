Jiří Kašpárek dnes 19:56

Už tento týden se přestěhuje pět dětí ve věku od dvanácti do šestnácti let z ústavního objektu v Černovicích do komunitní domácnosti v Jihlavě na Fibichově ulici. Pro dalších šest dětí, které se připravují na začlenění do běžné společnosti, Kraj Vysočina připraví transformované bydlení v Havlíčkově Brodě. Využije pozemky, na kterých nyní stojí bývalá krajská poradna a speciální pedagogické centrum v lokalitě Nad Tratí.