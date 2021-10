Děti z jihlavského dětského domova ozdobily podzemní nádrže pod Brněnským mostem malbami podle vlastních návrhů. Na jejich tvorbu dohlížel streetartový umělec Dimitrij Proškin známý pod pseudonymem ChemiS.

Slavnostní vernisáž maleb dětí z jihlavského dětského domova se pod Brněnským mostem uskuteční 1. listopadu v 16 hodin. | Foto: Poskytlo město Jihlava

„Myslím, že to je jak dělané pro naše děti. Sprejerství zná z ulic každý, ale bohužel v tom negativním slova smyslu. Jsem ráda, že se podívají na to, že se to dá dělat i jinak,“ říká vychovatelka z dětského domova.