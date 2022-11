Tatínek zápolí s nůžkami a snaží se z papíru vystřihnout stromeček. Jeho asi pětiletý syn ho sleduje s rukama v klíně. Tak už to bývá, že někteří dospělí si rádi hrají, zatímco děti jsou pozorovatelé.

Podobných výjevů je v Kamenici u Jihlavy, kde v sobotu 26. listopadu vítají příchod adventu, k vidění celá řada. Dílničky v nově opravené sýpce, které předcházejí setkání u vánočního stromu, jsou plné dětí. Ale je třeba dodat, že se o výrobu vánoční výzdoby nepokoušejí pouze dospělí. Třeba vnučky Lenky Příhodové se opravdu snaží, seč mohou.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

„Letos jsou tu vánoční dílničky poprvé. Sýpka se opravila teprve nedávno, aby se měly kde scházet maminky nebo spolky. Nám se tu moc líbí. Byl dobrý nápad tohle tvoření spojit s vítáním adventu,“ říká paní Lenka a usmívá se na vnučky Gábinku s Izabelkou, které zápolí s chvojím tvoříce adventní věnec.

Po páté hodině už je tma, a tak celé městečko míří na náměstí. Zde se zanedlouho rozsvítí nazdobený vánoční strom. Přijíždějí i desítky aut, nedaleké parkoviště je zcela zaplněné. Hlavními aktéry rozsvícení stromu jsou děti ze zdejší mateřské školy. Ty na místo doprovázejí maminky, tatínci, babičky, dědečci a další široké příbuzenstvo, takže prostor ve spodní části náměstí je rázem plný. „U nás lidi drží pospolu. Když se zde něco pořádá, vždycky je hojná účast,“ pochvaluje si Lenka Příhodová, která se sem ze sýpky už také přesunula i s vnučkami a dalšími členy rodiny.

Všechny diváky zde vítá kamenická starostka Hana Krejčová. „Advent je doba obdarovávání. A tak bych si přála, abyste jeden druhému věnovali třeba jen úsměv či trochu svého času,“ nezdržuje dlouhými proslovy starostka a rovnou předává slovo dětem. V tu ránu všichni rodiče jako jeden muž pozdvihnou mobily a začnou své ratolesti natáčet.

Program je hezký, děti zpívají a do rytmu pohupují lucerničkami jako malí permoníčci, dospělí si pobrukují koledy s nimi – ale zároveň vystoupení není nijak dlouhé, takže záhy přichází to nejdůležitější. „Já to odpočítám, vy zatleskáte a strom se rozsvítí,“ vysvětluje dětem starostka a jedním dechem dodává: „Tři, dva, jedna…“

Ozve se krátký potlesk a najednou strom zazáří do dáli. Pravda, vzápětí nato blikne, zřejmě někdo z přihlížejících zavadil o kabel, ale rychle se zase rozsvítí. „Ten je krásný,“ vydechnou děti. Včetně Gábinky a Izabelky. „Těšíme se na dárky. A budeme taky zpívat koledy,“ neskrývají radost z adventu dvojčata.

Do Kamenice u Jihlavy vstoupil předvánoční čas. Kéž se tedy naplní slova starostky, aby to byl čas obdarovávání. Vždyť i ten úsměv, který nám někdo věnuje, mnohdy potěší víc než drahý dárek.