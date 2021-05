Není to tak dávno, co si děti v Puklicích nedaleko Jihlavy neměly kde hrát. To se nyní mění, hřišť bude brzy hned několik.

Fotbalové hriště v Puklicích čeká rekonstrukce. | Foto: Deník/Martin Singr

Každé z nich bude mít přitom trochu jiný účel. První z nich, dětské hřiště u mateřské školy, je již hotové. Určené je pro děti od tří do čtrnácti let a s návratem předškoláků do školek ožívá i tento prostor. „Jde spíše o zábavu než o sportování,“ pousmála se starostka Kateřina Pauzarová.