Magistrát nové byty popsal jako bydlení pro ty, co mají hlouběji do kapsy. A to lidi zajímá. „Mladí bydlí v Jihlavě v předražených pronájmech, pracují tam a rádi by tam měli trvalé bydliště a něco jistého. Ne aby se museli stěhovat z jednoho bytu do druhého,“ uvedla svůj názor například Daniela Hlaváčková.

Co se příprav jednotlivých lokalit týká, nejdál je lokalita Na Dolech u Penny. „Konzultujeme projekt pro stavební povolení a je předpoklad zahájení realizace ještě tento rok,“ řekl Zeman s tím, že v Handlových Dvorech a za Möbelixem by se mohlo začít pracovat příští rok. Tam přitom půjde o stovky bytů.

Zájemci si mohou díky registračnímu formuláři zajistit odběr aktuálních informací. „Pokud se stanoví ceny bytů, tak to všem pošleme. Pokud se otevře například ostrá registrace na některou lokalitu, tak se to všichni v jeden den dozví,“ zmínil výhody registrace náměstek Zeman.

Veřejnost již měla možnost prostudovat si některé detaily výstavby včetně vizualizací. Známé studie by se již měnit neměly. „Pokud dojde ke změně, může to být pouze změna k lepšímu,“ uvedl k posuzováním studií na stavebním úřadu Zeman.