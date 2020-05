Podle ředitele dopravního podniku Radima Rovnera se tímto může MHD stát nejen bezpečnější a ekologičtější, ale i rychlejší volbou než individuální automobilová doprava. Cestující MHD totiž neřeší cestu k autu, často složité vyjíždění nebo popojíždění v koloně, ani kde zaparkuje. Trolejbusy mohou využít i lidé, kteří si jedou zabruslit na cyklostezku nebo matky s kočárky, které se chtějí projít.

Vedle sedmi parciální trolejbusů do Jihlavy v září přijedou ještě tři konvenční trolejbusy a pět nových autobusů na CNG. Patnáct nových vozů přestavuje pětinu celého vozového parku v dopravním podniku. To by přitom nemělo být vše. „Probíhá komplikovaný, ale věřím, že nakonec úspěšný, tendr na dalších šest parciálních trolejbusů pro příští rok,“ doplnil jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal (ODS).

Jak jezdí parciální trolejbus z kopce?



Výhodou parciálních trolejbusů či elektrobusů je, že při jízdě z kopce nebrzdí standardně. „Parciální trolejbus vyrábí elektrický proud, rekuperuje ho a ukládá do baterie. Následně ho využije pro jízdu dál,“ popsal ředitel dopravního podniku Radim Rovner. V této technologii vidí další potenciál úspor.

Nové trolejbusy by na nové lince měly začít jezdit během třetího víkendu v září. Na dvacátého září totiž Dopravní podnik města Jihlavy plánuje oslavit 111 let elektrické trakce ve městě, slogan tak je myslíme elektricky.

Vedle nové linky se mohou Jihlavané těšit na program na Masarykově náměstí, tematickou výstavu v muzeu a také na historické autobusy a trolejbusy v ulicích. „Měli bychom tady mít některé vozy, které se historicky přímo podílely na provozu veřejné hromadné dopravy v Jihlavě,“ prozradil Rovner.

Město se začíná zajímat také o elektrobusy. První vlaštovkou by mohly být midibusy, které budou jezdit do okrajových částí města jako je Zborná, Vysoká nebo Popice. „Současné mikrobusy trpěly kapacitními problémy, když chtěla jet skupina lidí nebo dvě, tři matky s kočárky. Midibus by to měl řešit,“ předpokládá Rovner.

Další krok vpřed představují systémy automatického počítání cestujících, které fungují s přesností osmadevadesát procent. Zatím jsou jen v některých vozech, mohly by ale být ve všech a denně monitorovat obsazenost pro lepší reakci na zájem cestujících. „Modernizace systémů nám umožňuje dělat dopravu vážně zajímavou,“ uzavřel Vymazal.