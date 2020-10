Pravidla budou významným krokem, někde fungují již dnes. „Jihlava má po některých pražských městských částech šanci stát se prvním statutárním městem, které bude mít nastavená pravidla, jež se stanou zárukou efektivního a transparentního řízení vztahů s developerem,“ připomněl Zeman. „Díky tomu se bude v Jihlavě stavět kvalitněji, za jasných a přehledných podmínek, a zároveň v rámci možností legislativy co nejrychleji,“ dodal.

Zásady mimo jiné definují, jak developer přispěje k rozvoji veřejné infrastruktury a občanské vybavenosti. Pomůže tak opravit silnici nebo se může podílet třeba na stavbě školky. „V řadě míst už investor platí. Cílem je, aby peníze, které investoři městům zaplatí, byly skutečně použity v místě, kde se staví. V Jihlavě se takový systém daří nastavit,“ je přesvědčen prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza.

Ředitel Asociace developerů České republiky Tomáš Kadeřábek pak upozornil na další důležitý aspekt. „Diskusi o příspěvcích developerů by měla předcházet velmi hlasitá diskuse o systémově nevhodně až špatně nastaveném přerozdělení Rozpočtového určení daní. Byty jsou již dnes extrémně zatížené daněmi a jakékoli další sektorové daně jen zvýší jejich cenu, a tedy dostupnost,“ varoval.

Cílem zásad není odrazovat investory, ale získat pro město částečnou kompenzaci za zátěž, kterou výstavba přináší, potvrdila advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, která pro město Jihlava zásady připravuje. „Město předkládá developerům jasný dokument, na základě kterého s nimi bude jednat. Tím developer může ušetřit spoustu času při projektové přípravě,“ vysvětlil advokát Jiří Nezhyba z Frank Bold Advokáti.

Proč město potřebuje zásady pro spolupráci?



Příspěvek od investorů někteří jihlavští opoziční zastupitelé nazvali již dříve výpalným. Tak to ale podle radních není, peníze by měly městu pomoci, aby nebylo požíráno samo sebou. Náměstek Vít Zeman připomněl,že ještě před třiceti lety vyšla údržba města na osm až deset tisíc na obyvatele a rok. Komerční a rezidenční zástavba v okrajových lokalitách však způsobila, že se město dostává do mínusu.