Osobně se do jednacího sálu zastupitelstva dostavilo kolem šedesáti lidí, byli mezi nimi současní zastupitelé i kandidáti do podzimních voleb. Více než stovka osob pak diskusi sledovala přes internet. Radní a manažer výstavby David Beke úvodem zrekapituloval celou historii haly, kde zdůraznil, že ještě před třemi lety byl odhad cenovky osm set milionů korun.

Beke zmínil i variantu opravy starého zimního stadionu, tedy CZ Loko arény. „Myslím že provizorní oprava by se mohla pohybovat kolem šesti set milionů a kdybychom to chtěli renovovat zásadnějším způsobem, tak pod 1,2 miliardy nepůjdeme,“ usoudil. Lídr opozičního Hnutí ANO Radek Popelka byl do roku 2018 náměstkem primátora. Podle něj tehdy vycházela rekonstrukce zimního stadionu na dvě stě milionů. „Ale je to pryč a nemá cenu se k tomu vracet,“ řekl.

S koalicí se shodl v tom, že by bylo nejlepší sehnat peníze a začít co nejdříve stavět. „Je proinvestováno sto třicet milionů do přípravy projektu, kterému dnes schází půl miliardy, možná trochu více, k realizaci,“ prohlásil. „Už nyní ztrácíme rok provozu haly. Jestli ztratíme další tři nebo čtyři, už se do té haly nebude mít kdo vrátit,“ varoval před ztrátou zájmu dětí z Jihlavy o hokej.

Kolik si město ještě může půjčit bude jasnější poté, co dá stanovisko ekonomický odbor. Obecně se počítá s dvě stě miliony. „Při současných cenách energií je možné, že si budeme muset půjčovat na úplně jiné věci,“ upozornila primátorka.

Návratnost: dvě miliardy za dva roky

Velkým tématem byla návratnost peněz. Beke totiž uvedl, že dle studií hala může zasáhnout až třináct milionů lidí a dvě miliardy do regionu vrátí za rok až dva. Tyto peníze ale nepůjdou do městské kasy, pomůže to podnikatelům a firmám. „Ta hala si nevydělá sama na sebe. Kdyby to tak bylo, tak to nemusíme vůbec řešit a postaví to soukromník,“ uvedl Beke.

V plánu je, že se bude v Horácké multifunkční aréně bude včetně hokejových zápasů konat šedesát až sto dvacet akcí ročně. Smozřejmý je pomalejší nájezd, velký koncert se připravuje třeba tři roky. Náměstek primátorky pro investice a sport Petr Ryška si dovede přestavit mistrovské zápasy v řadě sportů, mohou tam být i koncerty nebo výstavy.

Kuriózní je, že hluk v okolí nové haly bude nižší než je nyní. Noční koncerty ale zřejmě budou muset žádat o výjimku z rušení nočního klidu, který platí od desáté hodiny večerní. A rozhodnutí bude věcí zastupitelstva. „Může to být tak, že se na koncert bude chodit v šest hodin večer, končit v devět a zvykneme si na to. Tím nebudeme zasahovat do nočního klidu,“ usoudila Koubová.

Martin Zuzaňák z TJ Sokol Jihlava pak varoval před zastaralou sportovní infrastrukturou, do které budou potřeba investice. „Je pravda, že co se týče sportovní infrastruktury, je na tom Jihlava špatně,“ uznal Ryška. Je to podle něj dáno tím, že Jihlava byla v minulosti okresním městem.

Nejen Dukla

Zároveň ale došlo ke shodě, že hala nebude jen pro hokejisty. „Čtyři roky poslouchám, že stavíme stánek pro Duklu, ale tak to opravdu není. Hokej a Dukla je součástí, ale pokud převáží multifunkční využití, já budu úplně nejraději. Povede to k tomu, že se postaví za soukromé peníze tréninková plocha někde jinde. Nestavíme pro profesionální hokejisty barák, stavíme halu pro rozvoj celého regionu,“ vysvětlil Beke.

Stranou nezůstal ani plán nebudovat u haly stovky nebo tisíce parkovacích míst. „Trendem na západ od nás je stavět nula parkovacích míst v hale, jsou v docházkové vzdálenosti a primární cíl je přivézt návštěvníky do haly,“ řekl manažer výstavby. „Za Billou je sazba deset korun na hodinu a při zápase tam jsou volná místa. A nové parkovací místo, které budeme stavět nahoru nebo dolu bude stát sedm tisíc korun,“ uzavřel Beke s tím, že s rozvojem města budou vznikat další parkovací plochy.