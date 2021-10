Účast zástupců jednotlivých zemí neustále komplikovala koronavirová situace. „Měli jsme v plánu, že se setkáme Bulharsko, Albánie, Rakousko a my, ale covidová situace se vyvinula tak, že se účastnilo Rakousko, Maďarsko a Češi,“ vysvětlila Klára Lysová z Domu dětí a mládeže (DDM) Jihlava, který je partnerem projektu za Česko. „Bulhaři uvážili už v létě, že to asi nezvládnou, účast Albánců jsme museli zrušit den předem, protože by se nedostali do republiky. Jsou v tmavě červené zóně a tím, že nejsou v EU, nebyla cesta,“ pokračovala.

Studenti od šestnácti do dvaceti let pak v rámci projektu eljub Dialog diskutovali o podpoře mladých lidí z venkovských oblastí. To je na Vysočině s typicky venkovským charakterem důležité téma. Názory mladých si přišli poslechnout poslanec Ondřej Veselý, krajský radní Jan Břížďala, primátorka Karolína Koubová a krajská zastupitelka Eva Decroix, kteří mají moc situaci změnit. „Debata se studenty mě velmi bavila, především mě potěšilo, jak dokáží mladí lidé formulovat své názory a argumentovat,“ podělil se o dojmy krajský radní Jan Břížďala.

Součástí prodlouženého víkendu bylo i trochu poznat Jihlavu a Žďár nad Sázavou. „Říkali, že Jihlava je pěkné město až na ten Prior. To říkají vždycky. I když někteří to berou tak, že to je památka odpovídající své době a že to k tomu patří,“ vzpomněla Klára Lysová.

Pokud by měl někdo z řad středoškoláků nebo i vysokoškoláků zájem se do projektu také zapojit a vyměňovat si zkušenosti se studenti z jiných zemí, stačí si na webových stránkách jihlavského DDM najít eljub Club, kde jsou uvedené potřebné kontakty. „Kohokoliv, kdo má zájem, si přidáme do uzavřené skupiny na facebooku nebo mailového rozesílkového adresáře. Kdokoliv, kdo má zájem se rozvíjet v německém jazyce, se na nás může obrátit a zapojíme ho,“ slíbila závěrem Klára Lysová.