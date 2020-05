Konečně. Krajské nemocnice na Vysočině od pondělí 25. května povolí návštěvy pacientů. Bude to mít ovšem spoustu omezení a návštěvními dny budou zatím jen středa a neděle.

Nemocnice v Jihlavě. | Foto: Nemocnice Jihlava

„V první řadě by měl každý zvážit, zda opravdu musí za příbuzným nebo známým do nemocnice jít. Riziko, že se nákaza Covid-19 do zařízení zavleče, s každým příchozím roste. V případě, že by se po některé z návštěv musely zdravotní týmy odebrat do karantény, by to provoz značně zkomplikovalo,“ upozorňuje Vladimír Novotný, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.