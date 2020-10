/VIDEO/ Školní třídy zejí prázdnotou. Výjimkou jsou jen ty, v nichž se schází děti rodičů začleněných do záchranného integrovaného systému. Ty jediné mohou být ve škole fyzicky přítomné. „Máme přihlášeno devět dětí. Ale nechodí všechny každý den. Je to dáno tím, že zdravotníci chodí na směny,“ řekl ředitel novoměstské II. základní školy Tomáš Augustýn.

Děti rodičů začleněných do záchranného integrovaného systému mají výuku poněkud odlišnou. Starají se o ně družinářky a asistenti výuky. | Video: DENÍK/Helena Zelená Křížová

O děti zdravotníků a hasičů se starají především družinářky. O klasickou výuku se ale nejedná. „Každé dítě je z jiné třídy, takže to dost dobře nejde. Děti mají zadanou práci od svých učitelů. Takže to, co by dělali s rodiči doma, teď dělají ve škole,“ vysvětlil Augustýn.