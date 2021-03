Sucho a nutnost vozit vodu cisternami stály za rozhodnutím udělat nové vrty. Letos ve Věžnici na hranici Jihlavska a Havlíčkobrodska několikaletý projekt dokončí.

Věžnice na hranici Havlíčkobrodska a Jihlavska. | Foto: Deník/Martin Singr

Vše totiž zahájilo ještě předchozí vedení obce v létě 2018. „Od července do listopadu jsme dováželi vodu, prakticky vždy po víkendu jsme museli navozit vodojem, týden to vydrželo a po neděli byl zase prázdný. Bylo to finančně náročné,“ vzpomíná současný starosta obce David Drahoš.