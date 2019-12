Jihlava – Téměř jarní počasí, vstupné pro děti jedna koruna a třeba i letitá tradice. To mohly být nejčastější důvody, proč veřejnost na Štědrý den zavítala do jihlavské zoologické zahrady. V jeden den přišlo téměř šest set návštěvníků, což dělalo více než pětinu prosincové návštěvnosti.

Do ZOO si na Štědrý den našlo cestu šest set návštěvníků. | Foto: Foto: Ladislav Jonák

Přišly zejména rodiny s dětmi, které využily sváteční dopoledne k návštěvě vyzdobeného areálu. „Za celý prosinec do 25. včetně jsme zatím na návštěvnosti zhruba 2 900 lidí. Lidé jsou již zvyklí do zoo chodit, pokud jsou svátky a volna,“ okomentoval návštěvnost mluvčí ZOO Jihlava Martin Maláč. Návštěvnost za celý rok počítaná do středy byla zhruba 343 tisíc lidí, což je skoro o deset tisíc lidí více než byl dosavadní rekord.