Počet potvrzených případů nemoci Covid-19 zůstává na Vysočině na deseti. Za čtvrtek hygienici žádný pozitivní test nedostali. „Evidujeme stále stejný počet nakažených,“ ujistil Jiří Kos, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Testování na koronavirus. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Hygienici však stále čekají, jak dopadne úterní hromadný odběr vzorků v Kynicích na Havlíčkobrodsku. „Visí to na laboratořích. Původně garantovaly, že to bude do čtyřiadvaceti hodin. Teď ale máme zkušenost, že i tři dny jsou někdy málo. Je to dáno i jejich kapacitou. Nejsem proto v tuto chvíli schopný říct, kdy budou výsledky,“ sdělil Kos.