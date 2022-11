Až se dělníci dají do práce, život v obci to jistě ovlivní. Někteří místní se těší na novou silnici, nejdříve je ale čekají dva krušné roky. „Oprava té silnice snad ani není nutná, já jsem s jejím stavem spokojený. Potřebujeme se dostat do obchodu,“ zhodnotil senior Miroslav Novotný, který zrovna stál před místní prodejnou a o plánované akci se dozvěděl od Deníku. „Uvidíme, jak to nakonec vymyslí. Třeba opravu odsunou,“ dodal.