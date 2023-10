„Hodně lidí si uvědomilo, že budou mít novou silnici a nebudou si stěžovat na to, že na staré silnici nechali tlumiče. Vidím pozitivně, problematických reakcí bylo minimum,“ zhodnotil starosta.

Místní se k opravám silnice příliš vyjadřovat nechtějí, o svůj názor se podělila krátce například Ludmila Velíšková. „Jsem ráda, že se to opravuje, ale už to trvá moc dlouho. Musíme to vydržet,“ řekla.

Podstatně snazší je dostat odpověď od dětí, které ve čtvrtek po poledni zrovna odcházely ze školy. „Je to super, s kamarády se chodíme dívat na pracovní stroje. Jen nesmíme chodit moc blízko,“ popsal malý Jakub, zatímco jeho kamarádi přikyvovali. Na otázku Deníku, jestli by si chlapec chtěl někdy zkusit ovládat bagr, odpověděl: „To by se mi líbilo.“

Dobronín opravu průtahu s Krajem Vysočina domlouval od roku 2020

ještě loni na podzim hejtmanství se zahájím prací letos nepočítalo

hejtmanství se zahájím prací letos nepočítalo nakonec se dělnici dali v květnu do práce, pro letošek skončí k poslednímu říjnu

příští rok budou pokračovat druhou a třetí etapou prací

Zdroj: Deník/Martin Singr

Rekonstrukce průtahu v Dobroníně se letos nešťastně sešla s uzavírkou v sousední Stříteži, kde opravují mostek. „Lidé, kteří tudy jezdili třeba do Jipocaru, museli jezdit přes Štoky, bylo to pro ně problematické,“ uznal starosta a zopakoval, že si cení pochopení od místních.

Obec přitom využila uzavřené Štocké ulice a vrhla se do prací na Okružní a Nádražní ulici. „Už pět let říkáme, že lidi z nádraží chodí se špinavými botami a je potřeba s tím něco udělat,“ potěšilo starostu, že se řeší letitý problém. Od 1. listopadu by už měla veškerá dopravní omezení ve spodní části Dobronína skončit.

Kdy se dělníci do Dobronína vrátí?

Dělníci aktuálně také opravují letité vodovodní potrubí, které za rok přikryje nový asfalt. V zimě se pracovat nebude a pokud ano, tak bez jakéhokoliv omezení dopravy, informoval náměstek hejtmana pro dopravu a ekonomiku Miroslav Houška. Jedná se totiž o investici hejtmanství, která je ve výši více než jednašedesáti milionů korun.

Dělníci se sice na jaře do Dobronína vrátí, příští rok ale už bude co se týká objízdných tras pro řidiče osobních aut komfortnější. „Práce budou rozdělené na dvě etapy. V první bude zavřený příjezd od Polné, ale půjde jezdit přes Ždírec a na Střítež to bude průjezdné. V další etapě bude zavřená Ždírecká a Střítežská ulice, ale osobní auta to objedou přes místní cesty,“ popsal starosta. Kamiony budou muset jezdit trochu oklikou, zřejmě se pro ně Dobronín rozdělí na východní a západní část.