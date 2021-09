Po vyhlášení vítězů dostali odměnu také účastníci, kteří ještě nevynechali ani jeden ročník – starostka Eva Jelenová a Miroslav Bumbálek, který letos oslaví sedmdesáté narozeniny. „Vůbec jsem to nečekala, mile mě to potěšilo,“ usmála se po závodě starostka. „Já se na tento běh vždy těším. Trochu během roku trénuji, času tolik není, ale baví mě to,“ dodala a poděkovala pořadatelům za jejich práci.

Městys nedaleko Jihlavy byl i letos jedním z nejmenších v republice, kde se závod konal. Kromě Kamenice se na Vysočině běželo jen v Jihlavě a v Moravských Budějovicích. „Zase nám vyšlo počasí jako každý rok, jsem rád, že jsme nezmokli. Účast byla trošku slabší, než jsem očekával, bylo to podobné jako loni, kolem pětašedesáti dospělých a dětí,“ zhodnotil závod hlavní pořadatel, který se sám postavil na startovní čáru a byl druhý v závodě na dva a půl kilometru.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.