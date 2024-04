Symbolické přehazování horkých brambor a dlouhé setkání na vrcholu Čertova hrádku. To plánují v sobotu odpůrci hlubinného úložiště v Dolní Cerekvi. Den proti úložišti startuje dopoledne a protáhne se až do noci.

Den proti úložišti v Dolní Cerekvi v sobotu 15. dubna 2023. | Foto: Milan Slavinger

V místě plánovaného areálu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů nad Dolní Cerekví se sejdou lidé ze všech obcí z tamní lokality Čertův hrádek. Symbolickým přehazováním horkých brambor dají najevo, že zodpovědné je vychladnout a nespěchat.

„Nespěchat s průzkumy, udělat je poctivě. Nespěchat s nákladným hloubením úložiště. Vychladnout a vzít do hry varianty skladování, které neznemožní dalším generacím palivo znovu využít," upozorňují organizátoři sobotní akce na to, co se jim aktuálně nelíbí.

Do noci bude pokračovat tvořivá intervence na vrcholu Čertova hrádku pod názvem Occupy Čerťák.

Den proti úložišti se koná po osmé. Má připomenout nesplněné sliby politiků o posílení práv dotčených obcí při rozhodování o úložišti, rizika spojená s nesmyslným urychlením programu hledání úložiště a také zapomenuté prohlášení vlády, že bude posuzovat i jiná řešení, než je rychlé zavezení problémových odpadů pod zem.

Na Vysočině se k prostestům připojí také v Budišově na Třebíčsku, kde leží další státem preferovaná lokalita Horka.

V zámeckém parku organizátoři chystají symbolický okruh parkem proti gigantickému úložišti radioaktivních odpadů, debatu i opékání špekáčků.