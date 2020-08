Ovoce nesmí přijít nazmar, říkávaly naše babičky. A také se tohoto hesla držely. Všechno se muselo sklidit a následně zavařit. Dělaly se kompoty, džemy, marmelády, sirupy, ale také víno nebo likéry. Mnohé recepty předávané z generace na generaci se používají dodnes.

Lidé na Vysočině zavařují i v dnešní době. Ovoce, zeleninu, houby, maso nebo třeba klobásky. | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

V dnešní době už je zavařování mnohem jednodušší. „Když zavařovala moje babička, byl to hotový obřad. Zatopilo se ve sporáku, horkou vodou se musely vypařit sklenice a k nim vyvařit gumičky. Svařil se cukr s vodou, který musel vychladnout. Tím se pak ovoce zalévalo. Velmi důležité bylo hlídání teploty. To aby sklenice takzvaně chytly. A aby se ovoce příliš nerozvařilo. Největší nervy měla babička z toho, jestli všechny sklenice chytly. Když ne, muselo se to zavařovat znova. Byla to prostě věda,“ zavzpomínala na čas svého dětství sedmasedmdesátiletá Jana Černá z Nového Města na Moravě.