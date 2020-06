Studenti školy jsou aktuálně ubytovaní ve třetím a čtvrtém patře čtyřpodlažní budovy, někteří jsou dočasně i v jiných domovech mládeže ve městě. Situaci pomůže další patro.

„Stavební záměr řeší nástavbu jednoho podlaží se sedlovou střechou,“ potvrdila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová s tím, že nástavba bude nosná ocelová konstrukce s opláštěním z plechu.

Nástavbou se změní výška budovy a střecha bude upravena tak, aby nestínila vedlejšímu domu. Také se zvýší ubytovací kapacita. Ta bude sto třicet studentů.

„Už je to třeba, studenti chodí do sprch a na sociální zařízení do jiných objektů,“ podotkl náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD). Odhadované náklady jsou osmdesát milionů bez vnitřního vybavení.