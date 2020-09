Dlouhodobý nedostatek kapacit pro seniory, kteří potřebují speciální péči, je pro hejtmanství trnem v oku. Poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku, nový objekt za heliportem záchranné služby mezi Vrchlického a Rantířovskou ulicí by měl situaci zlepšit.

Výrazným krokem k realizaci bylo, když v úterý krajští radní rozhodli o výběru dodavatele stavby. Po uplynutí zákonných lhůt a podpisu smlouvy může stavba začít, to by mohlo být ještě letos na podzim. „Hotovo by mělo být během šestnácti měsíců, tedy v roce 2022,“ dodala mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.