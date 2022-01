Starosta Jindřich Skočdopole je rád, že bylo město atraktivní pro tři developery, kteří bytové domy staví. „Za nádražím to je osm bytových domů, sedm bytových domů už je otevřeno, osmý je rozestavěný a v jednom je dvanáct bytů. Kdybych počítal po dvou, třech lidech, bude tam skoro tři sta lidí,“ řekl na adresu lokality Rerychova. „Já i přítel jsme vyrostli v paneláku. Jsme na takové bydlení zvyklí a do rodinného domku jít nechceme,“ uvedla již dříve například Ivana Jandačová, která se po bydlení poohlíží.

Zrovna v Polné pak bude mít více možností, jak bydlet. „Další bytové domy jsou v centru města u domu pečovatelské služby, tam vyrůstají tři bytové domy, první byl otevřený v prosinci, má deset bytů a ty domy jsou nádherné, je to jiný styl než za nádražím. Druhý dům je rozestavěný, ten už je ale kompletně prodaný a bude stavět třetí.“

Třetí lokalita pak je u Amylonu, tam budou vedle čtyř bytových domů i parcely pro rodinné domky a několik řadových domů. „A další developer by měl v polovině letošního roku zasíťovat šestnáct až osmnáct stavebních parcel pro zájemce, kteří tu byli,“ doplnil starosta s tím, aktivitu developeřů vítá, město se o nic nemusí starat.

Nové bydlení v Polné

- developeři postaví bytové domy za nádražím, v centru města a u Amylonu

- v Polné lze pořídit i pacely pro rodinné domy

- další pozemky čeká letos zasíťování

Noví obyvatelé nebudou mít ani nouzi o pracovní příležitosti. V Polné je řada zavedených firem jako Dafe - plast, TKZ nebo Sapeli, Swoboda. Práci dávají i drobní podnikatelé a blízko jsou hned tři okresní města - do Jihlavy a Havlíčkova Brodu to není ani dvacet kilometrů, do Žďáru nad Sázavou jen o trochu více.

Jihlavský magistrát nedávno přišel se zajímavou statistikou. Podle ní se jen do pětiny nových bytů stěhují lidé z jiných měst, zbytek kupují Jihlavané. Nedá se očekávat, že by se tak Polná rozrostla o šest set obyvatel, nárůst ale bude i tak zajímavý. „Odhad navýšení počtu obyvatel je vysoký. Vznikne tu patnáct bytových domů, to může být takových sto padesát bytů a kdyby v bytě bydleli tři lidi, tak už to je 450 lidí. Pak bude padesát stavebních parcel,“ řekl Skočdopole.

I kdyby polovina byli Polenští, bude to o tři sta lidí více a město se tak dostane na pět a půl tisíce obyvatel, čímž přeskočí Telč a s malou ztrátou na Třešť bude třetí největší město na Jihlavsku.