"V tomto roce se tedy sejdeme pod lesem nad Světlou. Místo bude značené, nikdo se nemusí bát, že by netrefil. Dvě oficiální trasy povedou ze Studené a z Horního Bolíkova, po cestách a po loukách. Nic tím neporušíme a o tradiční akci nepřijdeme," sdělil mrákotínský starosta Miroslav Požár.

Odchod od rodného domu spisovatelky Vlasty Javořické na náměstí ve Studené je v plánu v deset hodin. V ten samý čas lidé mohou vyrazit také od mrákotínského farního kostela, i tato trasa nahoru na Javořici je podle starosty bezproblémová. Kdo bude chtít, může dojet autem do Horního Bolíkova a odtud se pěšky vydat do Světlé. Parkovat bude moct v areálu místního zemědělského družstva. Lidé nepřijdou ani o tradiční Novoroční přípitek, který bude na programu ve 12.30 hodin. Mohou si také zakoupit památeční knoflík či samolepku, zajištěné bude i občerstvení.

Organizování akce s cílem v místě intenzivní těžby Lesy ČR nepovolily telčskému Klubu českých turistů, proto pořadatelé z Mrákotína a Studené přišli s náhradním řešením, kdy už oficiální souhlas lesníků nepotřebují. Zamítavé stanovisko Lesy ČR zdůvodňují tím, že lidem v místě hrozí nebezpečí. Na Javořici se totiž těží a ještě bude těžit velký objem dřeva, v lesích a na lesních cestách se pohybuje těžební technika, jakou jsou například harvestory a auta odvážející klády. Pracovat se tam má i na Silvestra, což je normální pracovní den.

"Veřejná akce letos v těchto lesích s ohledem na bezpečnost účastníků není možná a vzhledem k rozsahu kalamity to zřejmě bude obdobné i v příštím roce. Chápeme, že se jedná o tradiční akci, toto rozhodnutí jsme učinili s veškerou zodpovědností lesního hospodáře. Věříme, že to veřejnost pochopí," vyjádřila se mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. A dodala, že podobné to bude i v příštím roce.

Dá se ale předpokládat, že i tak na nejvyšším kopci Vysočiny bude i tak pořádně rušno. Javořice je totiž vyhledávaným místem pro výlety nejen v poslední den roku, ale už o Vánocích a mezi svátky. Lidé tam chodí například ze Studené, Mrákotína, Řásné, Telče, Lhotky, Kaliště, Klatovce, Počátek a dalších míst.

Tradici výstupů založil Antonín Fučík ze Studené, účastníky prvních ročníků by se dalo spočítat na prstech obou rukou. Jejich počet ale postupně narůstal, z desítek a stovek se staly tisíce. Silvestrovský výstup na Javořici připomíná spisovatelku Vlastu Javořickou. Autorka románů a povídek z venkova se narodila v nedaleké Studené v roce 1890.