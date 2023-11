Fungování v praxi vysvětlil Deníku jihlavský radní Petr Piáček. Například pro cestu z Luk nad Jihlavou do Jihlavy dostane cestující jízdenku, která vypadá stejně jako stávající, bude s ní ale smět jezdit i v městské hromadné dopravě. Ovšem jen omezenou dobu. „Když pojedete z Luk vlakem, vystoupíte na hlavním nádraží, dále budete smět na tento jízdní doklad dojet do centra trolejbusem,“ vysvětlil Piáček s tím, že z Luk nad Jihlavou by platnost měla být pětačtyřicet minut.

Při stanovení časové platnosti jízdenek vycházeli tvůrci sjednocení systému Veřejné dopravy Vysočiny (VDV) a jihlavské městské hromadné dopravy (MHD) z dat Kraje Vysočina týkajících se dojezdových časů z různých obcí. Čas tak má stačit k tomu, aby si člověk dojel po městě, kam potřebuje, a nemusel si kupovat nový lístek.

A to i v případě, že budou zrovna kolony a MHD bude nabírat zpoždění. „Obecně platí pravidlo, že pokud jsem v dopravním prostředku a mám časovou jízdenku, je rozhodující to, co je v jízdním řádu. Když trolejbus jede danou trasu standardně třicet minut, stačí mi jízdenka na třicet minut bez ohledu na dopravní situaci,“ popsal náměstek primátora Jiří Pokorný. Pokud by však přeci jen došlo k udělení sporné pokuty, můžou lidé požadovat její zrušení.

Trochu komplikovanější však bude situace, když cestující pojede z Jihlavy do okolních obcí, třeba do zmiňovaných Luk nad Jihlavou. „Když pojedete zpátky, je těžké uznat jízdní doklad z městské hromadné dopravy ve spojích VDV. Budete si muset koupit půlhodinový lístek na MHD a pak z nádraží do Luk,“ sdělil Piáček.

Přesto bude pro obyvatele Jihlavy sjednocení dopravy velkým plusem. „Pomůže to okrajovým částem, z Antonínova Dolu, Pávova nebo Helenína jezdí linkových autobusů hodně, v případě Helenína je to snad šedesát autobusů denně,“ konstatoval primátor Petr Ryška. V budoucnosti také dojde k souhře městských a linkových autobusů.

Mimojihlavští pak zase ocení, že nebudou muset kupovat další lístek na MHD. Například z Brtnice dojíždí do Jihlavy denně devět set lidí. Radnice očekává, že někteří z nich změní po sjednocení své návyky a místo autem pojedou autobusem.

Zdroj: Deník/Martin Singr