Horké pondělní odpoledne se řada pracujících už vidí u vody, jen se dostat z Jihlavy. Poněkud problematické pak je, že se dělníci pracující na vodovodu přesunuli do křižovatky Jiráskovy a Tolstého a tři semafory namísto dřívějších dvou značně prodlužují dobu čekání.

Přibyl totiž semafor na výjezdu z Tolstého ulice, naopak vjezd do této ulice bude až do 25. srpna zakázaný. „Nechápu to, auta tam klidně odbočovat mohla, jízdní pruh rozkopaný nemají. Třeba se tam ale za pár dní dostanou, tak proč si to zbytečně komplikovat,“ zhodnotila situaci mladá Eliška, která s kamarádkou zrovna místem procházela. Příjmení uvést nechtěla, redakce ho však zná.

Odbočit přitom nesmí ani vozy MHD, autobusy i trolejbusy proto dočasně jezdí do Tolstého přes ulice Jana Masaryka a Tyršovu, stejnou trasu mohou využít i řidiči osobních aut jedoucí od Cityparku. Stejně tak mohou o ulici dříve odbočit řidiči jedoucí od dálničního přivaděče a jet ulicí Tolstého. Nebo si rovnou vybrat pro příjezd do Jihlavy jinou cestu, sjet z přivaděče se dá u Vodního ráje, před tunelem, případně za ním nebo na kruhové křižovatce se Znojemskou ulicí.