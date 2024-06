Dopravní omezení v Jihlavě. Začala rekonstrukce frekventovaného mostu

Řidiči musí dát nohu z plynu na frekventovaném mostě na Jiráskově ulici v Jihlavě. Kraj Vysočina tu opravuje most přes přivaděč. Během prvního červnového pondělí začaly práce v pruhu ve směru od mlékárny do centra Jihlavy. Omezení tu potrvají až do konce listopadu.

Most v Jiráskově ulici nad přivaděčem. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Zdeněk Drla