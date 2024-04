Uzavírky silnic komplikují cestování po Jihlavsku. Kdo si chce například dojet pro sazeničky nebo květiny do vyhlášeného zahradnictví do Žatce u Telče, musí počítat s tím, že nyní neprojede Urbanovem.

Práce v Urbanově, kde je uzavírka silnice. | Video: Deník/Zuzana Musilová

Je to komplikace hlavně pro ty, kteří jezdí směrem na Telč ze Stonařova a okolí. Urbanov bude rozkopaný a uzavřený několik měsíců.

Zdroj: Deník/Zuzana Musilová

„V obci se bude řešit výměna vodovodu a kanalizace, oprava silnice. Vzniknou nové autobusové zastávky, chodník od kulturního domu ke hřbitovu a přechod pro chodce," vyjmenoval starosta Urbanova Bohdan Staller.

Další dopravní omezení řidiče čeká nedaleko v Mysliboři, kde se chystá oprava můstku. Kde jinde na Jihlavsku můžete počítat s pracemi na silnici?

Bude to na trase mezi Dolní a Horní Cerekví, z Mrákotína do Olší, ze Salavic do Popic, bude se řešit i průtah Dobronínem nebo obchvat Brtnice.