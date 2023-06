Propad silnice za křižovatkou u Cityparku si vyžádá úplnou uzavírku Znojemské ulice mezi Hradební a Havířskou. To znamená, že se řidiči v tomto směru nedostanou na náměstí. „Vypadá to, že už se to snažili řešit záplatováním, ale moc to nepomohlo,“ hodnotila přímo na místě ve čtvrtek dopoledne Jana Vávrová. „Uzavírka mi nijak nevadí, chodím na náměstí pěšky, tak mě aspoň nebudou na úzkém chodníku těsně míjet auta,“ dodala.