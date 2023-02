Dopravnímu podniku došla oficiální cestou asi stovka žádostí o změny spojení a hlavně o posílení dopravy do okrajových částí města. Další kritika kolovala po sociálních sítích. Zaměstnanci dopravního podniku nyní všechny podněty analyzují, o případných změnách diskutují se školami a osadními výbory částí města. „Zpracovávají také připomínky obsažené v petici z Pávova, Červeného Kříže a Antonínova Dolu,“ upřesnil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

První změna přichází již v týdnu jarních prázdnin a jde o předem avizovanou linku 4. „Část spojů této linky se vrátí na Polenskou ulici a doplní se několik spojů do Henčova a Heroltic,“ uvedl Daněk.

Během března se pak změní odjezdy autobusů na linkách 2 a 12. Uspíší se příjezdy na pracovní směny do Jipocaru a do podniků v Červeném Kříži. Autobusy na lince 12 tak budou dříve odjíždět z Velkého Beranova a posune se také čas odjezdu školního spoje na lince 12 z Antonínova Dolu. Lepší návaznost bude také u spojů vozících studenty do Helenína a zpět.

Šéf dopravního podniku Radim Rovner již dříve usoudil, že cestujícím bude nějaký čas trvat, než si na změny zvyknou. Často totiž mají od začátku února nové komfortní spojení, o kterém ani neví. Přesto stížnosti nebere na lehkou váhu. „Chceme vyjít vstříc všem lidem. Proto pečlivě vyhodnotíme dvouměsíční zkušební provoz a během dubna změníme i nejkritizovanější spoje na nových trolejbusových linkách G a H,“ sdělil.

Počítají s navýšením počtu hlavně odpoledních spojů do okrajových částí města, jako jsou Helenín, Antonínův Důl a Pávov, i s vyšší frekvencí odjezdů z těchto míst v časech začátku a konce školního vyučování. Podle Rovnera ale navyšování množství spojů naráží také na počet řidičů. Proto je bude dopravní podnik motivovat vyšší mzdou, která by mohla přilákat nové zaměstnance.